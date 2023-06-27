В Екатеринбурге планируют отремонтировать территорию возле главного корпуса УрГЮУ

В дальнейшем может появиться совместный кампус УрГУПС и УрГЮУ. Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

В Екатеринбурге планируют облагородить территорию возле главного корпуса УрГЮУ. Это может произойти к сентябрю 2023 года. Такой информацией в своем Telegram-канале поделился мэр города Алексей Орлов.

Ремонт корпуса на Колмогорова планируют провести к 105-летию университета. В реализации проекта готовы поучаствовать строители федерального уровня. Именно поэтому выполнение работ вполне возможно.

Ремонт корпуса на Колмогорова планируют провести к 105-летию университета. Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

- Эти кварталы сильно отстали в своем развитии: частный сектор, несколько близких к ветхому состоянию многоквартирных домов. С другой стороны – близость центра, живописный берег Исети, где необходимо создание прогулочно-рекреационной зоны, - отметил градоначальник.

По словам Алексея Орлова, в таких изменениях заинтересованы и представители УрГУПС. Возможно, в дальнейшем может появиться совместный кампус этих университетов.

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