Победительница «Мисс Екатеринбург – 2023» получит двухкомнатную квартиру

Подарком будет двухкомнатная квартира в ЖК «Миллениум». Фото: Организаторы «Мисс Екатеринбург»

Победительница конкурса красоты «Мисс Екатеринбург – 2023» получит самый дорогостоящий подарок за всю историю проведения мероприятия. Выигравшая девушка станет обладательницей двухкомнатной квартиры в ЖК «Миллениум». Такой щедрый подарок для победительницы «Мисс Екатеринбург» организовал застройщик - компания «Практика». Об этом сообщили организаторы конкурса.

- Жилой комплекс расположен в десяти минутах от площади 1905 года в тихом центре города в районе пересечения улиц Ясная и Шаумяна. В комплексе самый большой закрытый двор с кортом и спортивными воркаутами, в доме дизайнерские холлы, просторные планировки, подземный паркинг с лифтом, развитая инфраструктура. Рядом находится парк, школа олимпийского резерва, несколько гимназий, лицей, детские сады и городская больница, - рассказали организаторы конкурса красоты.

Пока продолжается прием заявок на участие в «Мисс Екатеринбург». Он будет проходить до 26 июня. Анкету могут отправить екатеринбурженки, являющиеся студентками. Их возраст должен быть от 18 до 25 лет, а рост от 170 сантиметров.

Напомним, что на финале конкурса группа «Банд'Эрос» даст бесплатный концерт. Вход на площадку впервые за всю историю конкурса будет свободный, так что желающие смогут посмотреть, как выбирают главную красавицу города. Финал пройдет в Историческом сквере. Его ведущим станет известный шоумен Дмитрий Хрусталев.

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