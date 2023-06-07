Комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев проведет финал «Мисс Екатеринбург-2023» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Финал традиционного конкурса красоты «Мисс Екатеринбург - 2023» проведет известный комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Как сообщают организаторы мероприятия, в честь 300-летия уральской столицы финал пройдет в новом формате – он будет открытым и пройдет в Историческом сквере 17 августа.

- Все желающие смогут посмотреть, как выбирают главную красавицу города. Вход на мероприятие будет свободным. Также в этом году мы рассматриваем возможность онлайн-голосования среди зрителей за новую «Мисс Екатеринбург» прямо во время заключительного шоу, - рассказывают организаторы.

Конкурс на звание главной красавицы города пройдет в 26-й раз. В этом году у него впервые будет хедлайнер. Его имя будет объявлено позже.

- Кроме того, победительницу ждет самый дорогой подарок за всю историю конкурса, но какой именно – пока сюрприз, - обещают организаторы.

Напомним, прием заявок для участия в «Мисс Екатеринбург - 2023» стартовал 16 мая и продлится до 26 июня. Заполнить анкету можно на сайте мисс-екатеринбург.рф.

Критерии, по которым отбирают участниц, как всегда, очень строгие. Подать заявку смогут жительницы Екатеринбурга и студентки свердловских вузов в возрасте от 18 до 25 лет. Рост красавиц должен быть не менее 170 см. Отбор не смогут пройти девушки с татуировками и имеющие опыт съемок топлес или в нижнем белье.

- Кастинг по итогам приема анкет состоится в начале июля. Девушкам, прошедшим отбор, предстоит полтора месяца занятий сценическим мастерством, речью, дефиле, участие в культурных и благотворительных акциях, фотосъемках, а также подготовка к финальному шоу, - рассказывают организаторы.

В прошлом году корону на конкурсе завоевала 20-летняя студентка РАНХиГС Татьяна Кузьмина. В интервью «КП-Екатеринбург» она раскрыла тайны закулисья и рассказала о соперничестве на конкурсе красоты.