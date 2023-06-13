Авторы хитов «Коламбия Пикчерз» и «Манхэттен» выступит в центре Екатеринбурга Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Группа «Банд'Эрос» даст бесплатный концерт в Екатеринбурге 17 августа. Выступление пройдет в Историческом сквере на финале конкурса красоты «Мисс Екатеринбург - 2023».

- R’n'B-поп-группа исполнит хиты «Коламбия Пикчерз не представляет», «Манхэттен», «Про красивую жизнь», «Адьос!» и другие, а также, возможно, будет сопровождать один из выходов участниц, - рассказали организаторы мероприятия.

Вход на площадку впервые за всю историю конкурса будет свободный, так что желающие смогут посмотреть, как выбирают главную красавицу города. Финал пройдет в Историческом сквере. Его ведущим станет известный шоумен Дмитрий Хрусталев.

- Также в этом году мы рассматриваем возможность онлайн-голосования среди зрителей за новую «Мисс Екатеринбург» прямо во время заключительного шоу. Кроме того, победительницу ждет самый дорогой подарок за всю историю конкурса, но какой именно – пока сюрприз, - добавляют организаторы.

Критерии для участниц, как всегда, остаются строгими: подать заявку могут жительницы Екатеринбурга и студентки свердловских вузов в возрасте от 18 до 25 лет. Рост красавиц должен быть не менее 170 см. Отбор не смогут пройти девушки с татуировками и имеющие опыт съемок топлес или в нижнем белье.

Напомним, прием заявок для участия в «Мисс Екатеринбург - 2023» стартовал 16 мая и продлится до 26 июня. Заполнить анкету и ознакомиться с подробностями можно на сайте мисс-екатеринбург.рф.

Совсем скоро – 23 июня, в Екатеринбурге также пройдет главный музыкальный фестиваль «Ночь музыки». На ней выступят Валерий Сюткин и группа IOWA. Подробную программу вы можете посмотреть здесь.

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