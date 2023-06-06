«Ночь музыки» в Екатеринбурге - 2023: хедлайнеры и площадки

Одним из главных хедлайнеров станет группа IOWA Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный музыкальный летний фестиваль Ural Music Night в восьмой раз пройдет в Екатеринбурге 23 июня. В год 300-летия города в «Уральской ночи музыки» примут участие 2500 артистов. Это, как всегда, популярные исполнители и начинающие музыканты, которым фестиваль дает возможность раскрыться.

Фестиваль начнется в 15:00 и завершится в 03:00 утра 24 июня традиционной акцией «Светает». «КП-Екатеринбург» подготовила программу с главными хедлайнерами и площадками «Ночи музыки - 2023».

Фестиваль Ural Music Night в восьмой раз пройдет в Екатеринбурге 23 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

IOWA

Одним из главных хедлайнеров фестиваля в этом году станет поп-рок-группа группа IOWA. Она известна танцевальными хитами «Улыбайся», «Бьет бит», «Маршрутка» и лирической композицией «Одно и то же».

Отметим, что группа уже выступала на фестивале в 2021 году, поразив зрителей драйвовой энергетикой и ярким световым шоу.

Площадка: Mотив Stage на Плотинке у Капсулы времени

Время выступления: уточняется

Традиционную песню исполнит «Луч солнца золотого» исполнит Валерий Сюткин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ВАЛЕРИЙ СЮТКИН

Советский и российский певец и музыкант проведет традиционную акцию «Светает». Он исполнит главные хиты. Артист прославился добрыми и задорными песнями «Москва-Нева», «Я – то, что надо», «7 тысяч над Землей», а также хитами, написанными для группы «Браво»: «Черный кот», «Любите девушки», «Этот город».

Выступление завершится исполнением гимна «Ночи музыки» – композиции «Луч солнца золотого». Ее вместе с Валерием Сюткиным исполнит камерный оркестр B-A-C-H.

Площадка: Площадь Кирова

Время выступления: 02:00 - 03:00

«ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ»

Легендарный вокально-инструментальный ансамбль на сцене уже 57 лет. Их душевные песни «Синий иней», «Люди встречаются» и «Нет тебя прекрасней» с первых нот способны вызвать улыбку зрителей.

Площадка: «Дисколенд», ул. Горького, 4д

Время выступления: 19:20-20:20

ВИА «Поющие гитары» выступает с 1966 года. Фото: официальная группа коллектива «ВКонтакте»

ТОСЯ ЧАЙКИНА

Стремительно набравшая популярность среди молодежи исполнительница Тося Чайкина прославилась благодаря дуэту с известным рэпером Markul. Они выпустили трек «Стрелы» и моментально взорвали все музыкальные чарты. Другие песни Тоси Чайкиной звучат как аффирмации – «...полюби себя сначала», «танцуй прямо сейчас» и «мне этих слез больше не надо».

Площадка: Mотив Stage на Плотинке у Капсулы времени

Время выступления: уточняется

Тося Чайкина исполнит главный хит «Стрелы» Фото: Даниил ОПАРИН

МАКСИМ СВОБОДА

Певец является традиционным гостем «Ночи музыки». Он прославился благодаря трекам «Девочка с каре», «Воздух на сигареты» и «Март», выступит на площадке Гиккон. С 2018 года его песни возглавляли все топовые чарты. Еще большую популярность ему принесло участие в шоу «Песни» на ТНТ.

Площадка и время выступления уточняются.

Максим Свобода не первый раз выступает на фестивале Фото: Алексей БУЛАТОВ

АНДРЕЙ ДЕРЖАВИН И ГРУППА «СТАЛКЕР»

Кто из нас не напевал хоть раз: «Брат ты мне или не брат…», «Катя-Катерина, маков цвет…» «Не плачь, Алиса, ты стала взрослой…», «Журавлиный крик в осеннем небе тает…» или «Чужая свадьба…».

Советский и российский музыкант, певец, композитор прославился именно благодаря этим песням.

Площадка: «Дисколенд», ул. Горького, 4д

Время выступления: 22:00 - 23:00

Более подробную программу и других хедлайнеров вы можете посмотреть на официальном сайте фестиваля.

Напомним, этой весной календарь EventsInRussia включил Ural Music Night в топ-50 лучших мероприятий 2023 года и назвал одним из национальных событий.