УрФУ вошел в десятку лучших российских вузов

Год назад уральский вуз в рейтинге был на 11-й позиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский федеральный университет, что в Екатеринбурге, отличился. Он показал один из лучших результатов среди всех федеральных университетов России по рейтингу, составленному агентством RAEX. Накануне приемной кампании его аналитики изучили 100 вузов страны. УрФУ в нем занял десятое место. Год назад он был на 11-й позиции.

- Наш университет успешно формирует в регионе один из крупнейших центров по качественной подготовке кадров и внедрению передовых научных разработок в промышленности, - говорит ректор УрФУ Виктор Кокшаров. - Для достижения необходимых результатов вуз активно работает с академическими институтами и индустриальными партнерами. Все это способствует развитию региона и повышению его конкурентоспособности. Рост УрФУ в рейтинге RAEX подчеркивает то, что мы активно развиваемся и находимся на верном пути.

Добавим, что рейтинг, составлялся агентством RAEX на основании опросов ученых, работодателей, студентов, выпускников, а также анкетирования вузов, наукометрических показателях и данных из открытых источников. Позицию вуза в рейтинге определяют в первую очередь условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности.