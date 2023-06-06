С 6 июня находиться в природных парках разрешается группам в сопровождении экскурсовода и сотрудника парка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области частично снят запрет на посещение особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщили в департаменте инфорполитики региона. В таком режиме открылись, в частности, природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской.

- С 6 июня находиться в природных парках разрешается группам в сопровождении экскурсовода и сотрудника парка, который отвечает за соблюдение мер пожарной безопасности, - рассказали в департаменте информполитики.

Запрет решили смягчить, так как в регионе наблюдается значительное улучшение ситуации с возгораниями.

Напомним, согласно указу губернатора в Свердловской области с 5 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. С 15 апреля действует особый противопожарный режим. В регшионе запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.

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