Ребенку-инвалиду и его матери из Верхней Пышмы выплатят 400 тысяч компенсации за ожоги

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с компании материального ущерба и компенсации морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме мать и ребенок-инвалид получат моральную компенсацию за полученные ожоги. Всего сумма выплат составила более 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В декабре 2022 года в Среднеуральске на улице Октябрьская произошел прорыв трубы. Женщина вместе со своей дочерью-инвалидом находилась в квартире. Они вступили в кипяток, получив ожоги первой и второй степени.

- Проверка, инициированная прокуратурой города, показала, что прорыв трубы произошел в связи с ненадлежащим обслуживаем труб горячего водоснабжения АО «Теплопрогресс», осуществляющим обеспечение работоспособности тепловых сетей, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с компании материального ущерба и компенсации морального вреда с АО. Суд удовлетворил требования. Женщине и ребенку назначили выплаты в размере 401605 рублей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru