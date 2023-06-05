В Екатеринбурге 46-летнему рецидивисту грозит реальный срок за кражу велосипеда

Свердловчанину грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге полицейские раскрыли кражу велосипеда. Велобайк пропал из подъезда. Об этом сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Накануне в отделении полиции поступило заявление о краже. Мужчина рассказал, что из подъезда дома на Санитарной, 4 у него пропал велосипед. Сумму причиненного ущерба пострадавший оценил в 21 тысячу рублей.

- Сыщики уголовного розыска отдела полиции № 12 УМВД г. Екатеринбурга провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого, - рассказали в полиции.

Им оказывался 46-летний рецидивист из Екатеринбурга. По предварительным данным, мужчина успел продать украденное. На него возбудили уголовное дело за кражу. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сотрудники МВД проверяют екатеринбуржца на причастность к другим похожим преступлениям.

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