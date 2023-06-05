В Нижнем Тагиле сгорела шиномонтажка

На месте ЧП работали 15 огнеборцев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером 5 июня в Нижнем Тагиле на улице Тагилстроевской произошел пожар. Там загорелась шиномотнажка. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.
- Загорелись машины, изначально загорелась одна машина, позже еще две. Предварительная причина: замыкание, - сообщили очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Информация о возгорании поступила в 17:59. Тогда на место ЧП выехали четыре пожарные машины и 15 огнеборцев.
- На площади 200 квадрантных метрах сгорел гаражный бокс. Информации о пострадавших не поступало, - рассказали «КП-Екатеринбург» спасатели.
Уже в 18:38 огонь удалось локализовать. И спустя 24 минуты возгорание было ликвидировано. Однако свою работу пожарные завершили только в 20:50, после того, как разобрали сгоревшие конструкции и провели проливку. На месте работают пожарные дознаватели. Они выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.
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