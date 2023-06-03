В Пензе задержали уральца, который вместе с бандой обманывал пенсионеров

Женщине звонили с неизвестного номера и сообщили, что ее внучка устроила ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Свердловской области задержали полицейские из Пензы. Они установили, что 20-летний обвиняемый причастен к работе банды мошенников. Преступная группировка действовала по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и выманивала деньги у пенсионеров. Об том сообщает пресс-группа УМВД РФ по Пензе.

На телефон женщины 1929 года рождения поступил звонок с неопределенного номера. Бабушке сообщили, что ее внучка стала виновницей ДТП. Звонившие сказали, что помогут решить проблему, чтобы внучка избежала ответственности. Они убедили женщину отдать курьеру-мошеннику сумму в 370 тысяч.

- Обвиняемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает сайт УМВД РФ по Пензе.

Обвиняемому свердловчанину грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Полицейские напоминают о том, что не стоит лишний раз верить незнакомым вам людям, звонящим по телефону. Вам в случае подобных звонков нужно набрать близким и убедиться, что с ними все в порядке.

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