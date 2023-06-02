За рулем машины находилась 66-летняя женщина. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Уралмаше Renault сбил подростка на велосипеде. Мальчика с ссадинами отвезли в больницу. Об этом сообщили в Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

Авария произошла днем 2 июня рядом с домом на Калинина, 77. Водитель на Renault Sandero ехала по перекрестку улиц Бакинских Комиссаров – Калинина. При повороте налево, двигаясь на «зеленый», она наехала на 14-летнего мальчика. Велосипедист не спешился. Его доставили в больницу, после осмотра подростка отпустили.

- Сотрудники полиции установили, что за рулем автомашины Renault Sandero, находилась 66-летняя женщина, имеющая стаж управления транспортными средствами один год. Ранее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекалась, - рассказали в ГИБДД.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Они провели замеры, составили процессуальные документы, установили личности участников происшествия и обстоятельства случившегося.

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