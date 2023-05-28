Площадь лесных пожаров Свердловской области сократилась почти в пять раз

За сутки ликвидировано 10 природных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области площадь лесных пожаров за сутки сократилась почти в пять раз. Об этом сообщают в Департаменте информационной политики региона. На вечер 27 мая она составляла три тысячи гектаров.

- В регионе действуют 19 природных пожаров, из них восемь возгораний на площади 841 гектар локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктам нет, - уточняют в ДИПе.

За минувшую субботу пожарным удалось ликвидировать 10 природных пожаров на общей площади более 16,1 тысячи гектаров. В частности, потушено возгорание в Махневском муниципальном образовании площадью в 16 тысяч гектаров.

Кроме того, в Ирбитском районе огонь ликвидирован на площади 76 гектаров, в Серовском городском округе – 38 гектаров. Также возгорание потушено в Сысертском городском округе на площади 11,7 гектаров, и в Артемовском городском округе, где огонь потушен на площади 11,7 гектаров.

Борьбу с пожарами продолжают вести более 900 человек. ЯК тушению привлечено более 120 единиц техники, включая спецавиацию.

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