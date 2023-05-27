В кафе нашли несколько нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде следователи СК России устанавливают обстоятельства массового отравления в кафе «Хотей». Ранее Роспотребнадзор сообщил о 24 пострадавших, среди них один из сотрудников заведения.

- По факту случившего территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет наличия в указанной ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

В ресторане были выявлены несколько нарушений. Среди них: неудовлетворительное состояние холодильников, нарушения в раскладке инвентаря и продукции, и допуск к работе сотрудников без данных медицинского осмотра.

Сейчас кафе закрыто. Напомним, что недавно в Екатеринбурге несколько человек отравились шаурмой в заведении «У Аро».

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