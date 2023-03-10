Закусочная откроется 11 марта Фото: Яндекс карты

В Екатеринбурге суд разрешил открыться закусочной «У Аро» на перекрестке Декабристов - Белинского. В январе свердловский Роспотребнадзор сообщил об отравлении 15 человек, после чего еще пять любителей шаурмы отравились в точке на Волгоградской. Последнюю также закрыли на 90 суток.

- В закусочной выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. У одного из сотрудников так же, как и у заболевших, обнаружена РНК норовируса 2-го генотипа, - сообщали в Роспортебнадзоре

Однако нарушения устранили, и торговый павильон в центре города заработает уже 11 марта.

- Да, с завтрашнего дня разрешили открыться, так как нарушения устранены, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после массового отравления в закусочной «У Аро».

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