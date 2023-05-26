Количество отравившихся в тавдинском ресторане «Хотей» увеличилось до 24 человек

В заведении прошли проверки. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В Тавде количество людей, отравившихся в японском ресторане «Хотей», увеличилось до 24. Свердловчане заразились острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

- На данный момент зарегистрировано 24 пострадавших – 23 клиента и один сотрудник. Лабораторно установлен возбудитель инфекции – сальмонелла (выделена у семи человек, остальные пробы в работе). В работе также остаются пробы пищи, сырья, воды, смывы, материал от персонала, - рассказали в Роспотребнадзоре.

В ресторане были выявлены несколько нарушений. Среди них: неудовлетворительное состояние холодильников, нарушения в раскладке инвентаря и продукции, и допуск к работе сотрудников без данных медицинского осмотра.

На данный момент заведение закрыто. Вскоре на месте проведут дополнительные проверки, в том числе обследование работников и проведение дезинфекции. Ранее было выявлено только пять отравлений.

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