В Екатеринбурге осудят курьера мошенников, которые обманули пожилых уральцев на 1,4 млн рублей

Дело рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстанет 20-летний уроженец Свердловской области. Парня обвиняют в том, что он состоял в преступной группе, которая похитила у доверчивых уральцев 1,4 миллиона рублей. Обвиняемый работал на интернет-мошенников в качестве курьера.

Как рассказали в свердловской прокуратуре, группа мошенников в качестве своих жертв выбирала людей пожилого возраста. Аферисты сообщали, что якобы их родственник устроил ДТП и если срочно не перевести деньги на «лечение пострадавших», то виновнику несуществующей аварии будет грозить «уголовка».

- Обвиняемый, выполнявший роль курьера, должен был в кратчайшее время прибывать по месту жительства потерпевших, забирать денежные средства, а затем вносить их на подконтрольные преступной группе расчетные счета, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При этом парень оставлял часть денег себе – в качестве «зарплаты».

В прокуратуре уточнили, что за ноябрь 2022 года участники группы облапошили восемь пожилых свердловчан на сумму более 1,4 млн рублей.

Задержать 20-летнего курьера мошенников удалось благодаря помощи соседей одной из жертв аферистов. Они задержали обвиняемого в момент получения им денег и передали его полиции.

На парня завели уголовное дело по статье о покушении на мошенничество, совершенное организованной группой. Сейчас расследование завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В скором времени его рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга.