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НовостиПроисшествия26 мая 2023 13:18

В Екатеринбурге осудят курьера мошенников, которые обманули пожилых уральцев на 1,4 млн рублей

Парня задержали соседи жертвы
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
Дело рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга

Дело рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстанет 20-летний уроженец Свердловской области. Парня обвиняют в том, что он состоял в преступной группе, которая похитила у доверчивых уральцев 1,4 миллиона рублей. Обвиняемый работал на интернет-мошенников в качестве курьера.

Как рассказали в свердловской прокуратуре, группа мошенников в качестве своих жертв выбирала людей пожилого возраста. Аферисты сообщали, что якобы их родственник устроил ДТП и если срочно не перевести деньги на «лечение пострадавших», то виновнику несуществующей аварии будет грозить «уголовка».

- Обвиняемый, выполнявший роль курьера, должен был в кратчайшее время прибывать по месту жительства потерпевших, забирать денежные средства, а затем вносить их на подконтрольные преступной группе расчетные счета, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При этом парень оставлял часть денег себе – в качестве «зарплаты».

В прокуратуре уточнили, что за ноябрь 2022 года участники группы облапошили восемь пожилых свердловчан на сумму более 1,4 млн рублей.

Задержать 20-летнего курьера мошенников удалось благодаря помощи соседей одной из жертв аферистов. Они задержали обвиняемого в момент получения им денег и передали его полиции.

На парня завели уголовное дело по статье о покушении на мошенничество, совершенное организованной группой. Сейчас расследование завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В скором времени его рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга.