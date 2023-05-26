Ради сквера в деловом центре в Екатеринбурге изменят правила застройки

В мэрии проводятся слушания для создания зоны отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга намерена вынести на общественные слушания вопрос об изменении правил землепользования и застройки для земельного участка по адресу: улица Февральской Революции, 12, в самом центре уральской столицы.

На этом месте хотят обустроить в зону для парков, бульваров и скверов, которые пока здесь появиться не могут, потому что территория предназначена для деловой застройки – это часть квартала «Екатеринбург-Сити».

В документах говорится о том, что изменение территориальной зоны Ц-1 и установление территории общего пользования ТОП-1 нужны для озеленения территории и создания зоны отдыха.

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