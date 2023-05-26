Парк Чкалова в Екатеринбурге отремонтируют за 30 миллионов рублей

Проектная документация

В Екатеринбурге этим летом за 30 миллионов рублей отремонтируют парк Чкалова в рамках подготовки города к 300-летию. Все работы по реконструкции объекта завершат до 10 августа. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

В парке Чкалова откроют новую детскую площадку, зоны отдыха, новое освещение центральной аллеи. Деньги на ремонт выделил бизнес.

Напомним, что до конца мая жители Екатеринбурга могут выбрать объект, который благоустроят в 2024 году. В лидерах голосования сейчас – парки в районах Академический и Уралмаш.

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