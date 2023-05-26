Под Каменском-Уральским рыбак нелегально выловил рыбы на 14 тысяч

Рыбалка обернулась для уральца уголовным преследованием Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

На водоеме у деревни Брод, под городом Каменск-Уральский, сотрудники полиции поймали 30-летнего мужчину, который незаконно ловил рыбу. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Как выяснилось, в мае мужчина при помощи незаконного оборудования для лова во время нереста выловил три большие рыбы. Общая сумма ущерба составила 14 220 рублей.

В отношении мужчины по факту незаконной ловли завели уголовное дело, и теперь он может отправиться в места лишения свободы на срок до двух лет. Полицейские через СМИ напомнили рыбакам, что в Свердловской области сейчас действует запрет на ловлю рыбы.

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