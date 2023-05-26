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НовостиОбщество26 мая 2023 8:32

Нижний Тагил вошел в топ городов с самой быстрой окупаемостью «однушек» в аренду

Специалист объяснил, с чем это связано
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Владельцы выставляют достаточно высокую стоимость аренды при относительно невысокой стоимости жилья

Владельцы выставляют достаточно высокую стоимость аренды при относительно невысокой стоимости жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил вошел в топ городов с самой быстрой окупаемостью «однушек» в аренду и занял девятое место. Информация об этом появилась на сайте Домклик.

По данным аналитиков, однокомнатная квартира в Нижнем Тагиле обойдется в среднем в 1,5 миллионов рублей. Срок окупаемости такой квартиры при средней арендной ставке 11,8 тысяч рублей в месяц составит 10 лет и 9 месяцев. При этом владелец получит 9,15% годовых.

- Владельцы выставляют достаточно высокую стоимость аренды при относительно невысокой стоимости жилья, - объяснил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. - Это связано с тем, что в 2022 году в небольших городах собственники однокомнатных квартир стали увереннее вести себя на рынке и больше равняться на цены в крупных городах.

В топ-10 городов также вошли Губаха. Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Ухта, Усть-Илимск, Губинский, Волхов, Балаков и Тобольск.

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