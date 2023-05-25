Житель Серова получит два миллиона рублей за травмы на производстве

С предприятия взыщут два миллиона рублей компенсации морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Серова травмировался на работе. В связи с этим, он получит два миллиона в качестве моральной компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел в марте 2021 года. 33-летний работник строительной бригады демонтировал аварийные плиты на крыше калибровочного цеха. Однако из-за нарушенных правил безопасности, он упал и получил травмы головы и туловища.

Компания не оформила трудовые отношения с пострадавшим, а также не провела ему обучение по техники безопасности и не проверила здание. Помимо этого, не был составлен акт о несчастном случае на производстве.

- В судебном заседании прокурором дано заключение о необходимости удовлетворения требований пострадавшего о компенсации морального вреда в полном объеме, - рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил иск. С предприятия взыщут два миллиона рублей компенсации морального вреда.

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