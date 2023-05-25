Глава свердловской полиции вернулся из командировки на Северный Кавказ

В поездке руководитель был вместе со своим заместителем. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Глава свердловского Главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков прибыл в Екатеринбург. Он находился в служебной командировке на Северном Кавказе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

В поездке руководитель был вместе со своим заместителем генерал-майором внутренней службы Петром Кривегиным. Во время поездки полицейские проверили боевую готовность личного состава на возможное осложнение оперативной обстановки. Помимо этого, было проворно состояние бытовых условий, в которых находятся сотрудники полиции с Урала.

- Александр Мешков ознакомился с ситуацией на блокпосте уральских полицейских и мнением о работе своего коллектива во временной оперативной группировке. По случаю приезда высоких руководителей на плацу отряда состоялось торжественное построение личного состава, - рассказал пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

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