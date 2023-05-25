Свердловские налогоплательщики стали больше платить государству

Часть выросших поступлений направят на социальную сферу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доходы бюджета Свердловской области в 2022 году существенно подросли за счет поступлений от налогоплательщиков. Об этом информирует Департамент информационной политики региона.

В Минфине отметили рост поступлений по НДФЛ, в том числе за счет увеличения фонда заработной платы и ее усилиям по ее легализации. Так, в 2022 году больше 2,5 работодателей довели уровень заработка своих сотрудников до среднего в своих отраслях.

Кроме этого, выросли поступления в бюджет по упрощенной схеме налогообложения, за счет акцизов, налога на имущество организаций.

Так, по сравнению с 2021 годов расхода бюджета Свердловской области выросли на 31,7 миллиарда рублей, оставив 375,4 миллиарда рублей. Из этих денег 94,3 миллиарда потратят на социальную сферу, на образование уйдет – 91,1 миллиарда рублей, на медицину - 41,1 миллиарда рублей.