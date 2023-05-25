Работа контрольных групп будет начинаться с 04:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лесозаготовщиков отправят патрулировать леса в Свердловской области из-за пожаров. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев. При этом отдельное внимание глава региона поручил уделить брошенным землям сельхозназначения.

- По поручению Евгения Куйвашева создается список из 2700 сотрудников компаний-лесопользователей и лесничеств, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. - В выходные они будут распределены на патрулирование, окарауливание по всей территории региона.

Помимо этого, главы муниципалитетов совместно с правительством проведут масштабную ревизию на своих территориях. Работа контрольных групп будет начинаться с 04:00.

- Именно в это время рыбаки выходят на места ловли и начинают разжигать костры, - отметили в департаменте информполитики.

Данные будут переданы в надзорные ведомства.

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