Работа контрольных групп будет начинаться с 04:00
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Лесозаготовщиков отправят патрулировать леса в Свердловской области из-за пожаров. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев. При этом отдельное внимание глава региона поручил уделить брошенным землям сельхозназначения.
- По поручению Евгения Куйвашева создается список из 2700 сотрудников компаний-лесопользователей и лесничеств, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. - В выходные они будут распределены на патрулирование, окарауливание по всей территории региона.
Помимо этого, главы муниципалитетов совместно с правительством проведут масштабную ревизию на своих территориях. Работа контрольных групп будет начинаться с 04:00.
- Именно в это время рыбаки выходят на места ловли и начинают разжигать костры, - отметили в департаменте информполитики.
Данные будут переданы в надзорные ведомства.
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