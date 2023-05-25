По бутикам со смартфоном – как ходят на шопинг свердловчане

Этой весной жители стали активнее заниматься офлайн-покупками. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, основываясь на анализе обезличенных данных с базовых станций, установленных внутри торговых центров. В мае интернет-трафик в городских моллах увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На рост интереса могло повлиять открытие новых магазинов Maag, ECRU, Dub и Vilet на месте ушедших Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, что вызвало желание изучить и сравнить представленный ассортимент. Тенденцию подтверждают данные обращаемости к сайтам этих брендов – за месяц трафик поднялся в 5 раз.

При этом выход международных марок никак не сказался на востребованности одежды российских производителей. В общем объеме передачи данных они занимают свыше 95%, и интерес к ним стабильно растет – в мае трафик прибавился на 22% к апрелю.

Наметившийся рост посещаемости моллов Екатеринбурга пока несопоставим с увеличением интереса к онлайн-шопингу. Динамика интернет-трафика на крупных маркетплейсах в Свердловской области значительно опережает торговые центры и составляет 62% к началу года. Самым популярным днем для офлайн-покупок обычно становится пятница. Для покупок на маркетплейсах люди не ждут выходных, пик интереса приходится на среду, когда трафик на 35% превышает среднедневные показатели.

«Мобильный интернет помогает жителям не только в онлайн-шопинге, но и во время прогулок по торговым центрам. Посетители моллов, наши абоненты, ежедневно генерят объем трафика, сравнимый с публикацией миллиона постов в соцсетях. Люди сравнивают цены с интернет-магазинами, отправляют фото из примерочных и делятся видео – и все это на высоких скоростях. Для качественной работы сети специально для посетителей и сотрудников магазинов у нас построены индор-базовые станции в крупных торговых центрах. Средние скорости передачи данных превышают 30 Мбит/с», – рассказал технический руководитель МегаФона в Свердловской области Яков Пахоми.

Проникновение сигнала от внешних базовых станций внутрь здания, расположенных в нем магазинов, примерочных и складских помещений, может быть затруднено особенностями конструкций, толщиной и материалом стен. В компании сообщили, что индор-решения, то есть установка телеком-оборудования внутри помещений, – эффективный способ для обеспечения качества и скорости интернета. Такое решение оператор применил в торговых центрах «Гринвич», «Мега», «Карнавал», «Радуга Парк», «Академический», «Парк Хаус», «Веер», «Гранат», «Омега», «Алатырь», «Пассаж» и других.