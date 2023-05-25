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НовостиОбщество25 мая 2023 8:22

Артисты выступили в госпитале Екатеринбурга перед участниками СВО

Концерт завершился совместным исполнением песни «Катюша»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

В военном госпитале Екатеринбурга перед участниками СВО, которые проходят здесь лечение, выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В завершении концерта ансамбль вместе с участниками специальной военной операции исполнил песню «Катюша». Во время выступления гости исполнили попурри из песен Великой Отечественной войны.

Во время визита исполнители поблагодарили военнослужащих за мужество и героизм во время исполнения воинского долга в ходе спецоперации, а также пожелали им скорейшего выздоровления.