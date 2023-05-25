Медик из Екатеринбурга изучила воду из Исети и ужаснулась

Микроорганизмы, обнаруженные в Исети. оказались неопасны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гинеколог из Екатеринбурга во время отпуска решила изучить воду из Исети. Она взяла пробу в парке Маяковского и тщательно рассмотрела ее под микроскопом. Увиденное ее очень удивило.

- Набрала воду на улице Ткачей. Так как я привыкла смотреть гинекологические мазки, то от увиденного в этот раз даже отпрыгнула от микроскопа, - рассказала медик E1.RU.

В воде оказались червяки, личинки, рачки и разные микроорганизмы. Оказалось, что они неопасны для людей и только выглядят не очень приятно.

- Это обычные представители фауны водоемов, в том числе и нашего региона. Это представитель подкласса олигохет, или малощетинковых червей, и науплии (личинки) ракообразных, скорее всего, циклопов. Ни те ни другие не представляют опасности для человека, - рассказал изданию научный сотрудник Лаборатории экологии рыб и биоразнообразия водных экосистем Института экологии растений и животных УрО РАН Леонид Степанов.

Напомним, что на сегодняшний день ни один пляж в Свердловской области не прошел проверку спасателей. Это значит, что в водоемах региона нельзя купаться, даже если в воде обитают неопасные микроорганизмы.

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