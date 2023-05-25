В Первоуральске пьяный водитель врезался в остановку на полной скорости

Водитель в момент аварии был нетрезв. Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Утром 25 мая в Первоуральске 29-летний мужчина на «Субару-Импреза» превысил скорость и, не справившись с управлением, врезался в остановку. Водитель и два пассажира получили травмы и теперь доставлены в больницу. По информации региональной Госавтоинспекции, мужчина был нетрезв.

– Свердловским автомобилистам следует исключить факты управления транспортными средствами в нетрезвом виде, – комментирует свердловская Госавтоинспекция.

Количество алкоголя в крови мужчины почти в 2 раза превышало норму в момент аварии. Сотрудники ДПС составили протокол об административном правонарушении, а автомобиль нарушителя эвакуировали на спецстоянку.