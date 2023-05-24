На рецидивиста завели уголовное дело
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Нижнем Тагиле задержали 29-летнего закладчика наркотиков. В квартире у безработного мужчины нашли порядка 50 грамм запрещенных веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.
Как оказалось, ранее свердловчанин уже был судим за хранение наркотиков. В 2018 году мужчина получил условное наказание.
- Оперативниками установлено, что молодой человек, сам являющийся наркозависимым, с начала года приобщился к незаконной деятельности в качестве закладчика наркотических средств, - рассказали в полиции.
Мужчина получал новую партию веществ оптом. После этого он делили их и раскладывал по определенным местам. Была проведена экспертиза. Она показала, что в жилище у свердловчанина хранилось два вида веществ. В полиции возбудили уголовное дело.
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