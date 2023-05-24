На Уралвагонзаводе объяснили, почему сотрудник ранил себя ножом

Инцидент произошел еще 16 мая
Фото: Иван МАКЕЕВ
Рабочий Уралвагонзавода ранил себя ножом на предприятии. Мужчину удалось спасти, он остался в живых. Инцидент произошел в разгар рабочего дня 16 мая. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили на предприятии.
Уралвагонзавод выразил сожаление о произошедшем. Однако представитель предприятия опроверг информацию о том, что инцидент произошел из-за производственной деятельности. По заключению созданной на заводе комиссии причиной стал обычный человеческий фактор. Также на предприятии отметили, что мужчина уже получил все выплаты.
- Весь апрель был на больничном. Все выплаты, которые ему были положены по закону за больничный, выплачены. В то же время набрал много кредитов, которые не может выплатить. В результате - проблемы в семье и истерическая реакция. Сейчас чувствует себя нормально. Парня не бросим, - рассказал «КП-Екатеринбург» представитель Уралвагонзавода.
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