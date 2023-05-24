На Урале простились с бойцом, погибшим в зоне СВО

Свердловчанин погиб 16 мая при исполнении воинского долга
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Свердловской области простились с погибшим в зоне СВО Анатолием Лепинских. Мужчина проживал в селе Черемисском. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Режа Иван Карташов.
Свердловчанин погиб 16 мая при исполнении воинского долга. Посмертно мужчина удостоен ордена Мужества.
- Анатолий Лепинских оставит добрую память в сердцах родных и близких, всех, кто его знал. Реж сохранит память о своем герое, который удостоен ордена Мужества посмертно. Администрация Режевского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким Анатолия Дмитриевича Лепинских, - написал Карташов во «ВКонтакте».
Мужчина учился в местной школе, после ушел в автотранспортный техникум, где получил специальность механика. Он работал водителем в администрации Режа. Во время срочной службы свердловчанин был водителем-механиком танковой установки.
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