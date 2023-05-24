В центре Екатеринбурга появятся офисы из морских контейнеров

Подобные офисы популярны в Москве и Санкт-Петербурге Фото: Александр ГЛУЗ

В центре Екатеринбурга установят морские контейнеры, которые переоборудованы по офисы. Всего в городе появится 25 таких объектов. Об этом сообщает портал Е1.

Установка контейнеров уже началась на улице Вайнера и Попова. На место начали проводить воду. Один из участков принадлежит ТСЖ «Попова 1б», а второй – нескольким собственникам. Председатель правления ТСЖ Вадим Смирнов рассказал, что жители домов недовольны таким соседством.

- Это временные строения, согласований для них требуется минимум. У нас все уже согласовано, из администрации было несколько комиссий. Что касается скважины - она временная, мы ее пробурили, так как в здании не было воды, - отметил Вадим Смирнов.

Также он отметил, что подобные офисы популярны в Москве и Санкт-Петербурге. Несмотря на это, горожане обратились в мэрию и попросили проверить всю нужную документацию на установку контейнеров.

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