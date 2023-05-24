Часть ремонтов в городе завершат до сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 45 автомобильных дорог. Об этом рассказала глава городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

- Сейчас работы ведутся на 17 точках не только на проезжей части, но и на тротуарах. Отставаний и нарушений у подрядчиков нет, все в соответствии с графиками, - рассказывает Тамара Благодаткова. – В нормативное состояние приведут 45 автомобильных дорог Екатеринбурга, 19 из них – в рамках национального проекта. Эту работу нужно завершить до сентября.

Более 6 тысяч квадратных метров дороги, 3 тысячи квадратов отремонтируют на улице Шейнкмана. На Репина восстановили 18,4 тысячи квадратных метров проезжей части. Также здесь обновят 2,4 тысячи квадратов тротуаров.

Сейчас идет ремонт улицы Евгения Савкова, на участке от Суходольской до дороги на поселок Медный. Ремонтируют улицу 8 Марта – тротуары и проезжую часть.