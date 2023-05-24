на пляжах Урала купаться нельзя Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Свердловской области установилась аномально жаркая погода, и людей потянуло на пляжи. Нынешний май стал на Среднем Урале самым засушливым за всю историю метеонаблюдений в регионе.

Тем временем в МЧС региона официально озвучили итоги проверки: все пляжи Свердловской области опасны для купания. Так, с начала мая на водоемах утонули пять человек, среди которых один ребенок. Все они погибли в местах, не предназначенных для купания.

- Это значит, что купание в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья. Сотрудники МЧС усиливают патрулирование прибрежных территорий, чтобы предупредить население об опасности», - говорят в МЧС.

Такая ситуация с пляжами в Свердловской области наблюдается много лет. Вода в водоемах грязная из-за критически низкого процента очистки стоков, а сами пляжи не оборудованы для купания.