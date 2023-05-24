На Урале арендаторы, отказавшиеся тушить лесные пожары, могут лишиться земельных участков

Ситуация с лесными пожарами в Свердловской области остается сложной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет совещание с участием арендаторов земельных участков. На встрече обсудят обстановку с лесными пожарами на Среднем Урале.

По информации от департамента информационной политики Свердловской области, арендаторы, не помогающие тушить пожары и не проводящие профилактику пожарной безопасности, могут лишиться арендованных соток.

По состоянию на 24 мая в Свердловской области горит 3 677 гектаров леса. Сейчас в регионе установилась жаркая погода. На этой неделе столбики термометров поднимутся до отметки в +35 градусов.

Напомним, что в Екатеринбурге 24 мая прибыл глава Рослесхоза Иван Советников, который провел совещание с Евгением Куйвашевым. По мнению столичного чиновника, к тушению пожаров в Свердловской области нужно подключать резервы и дополнительную технику.