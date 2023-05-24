Палеонтологи УрФУ объяснили, что приносят раскопки в родном регионе и других областях

Чтобы найти древние памятники, исследователи отправляются на разведки Фото: Надежда ДАЦЮК

В информационном потоке обывателей постоянно преследуют исторические мифы. Вот один из них: археологи раскапывали гробницу и нашли часы. Может ли такое быть?

- Это скорее говорит о том, что был нарушенный культурный слой. Для археологов это не чудо, – отмечает младший научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Антон Кочнев.

Кто-то сомневается в возрасте Шигирского идола, датировка которого – 12 тысяч лет. Антон Кочнев уверен, что благодаря современным научным методам можно определить возраст того или иного артефакта.

- Датировки по идолу правильные, – говорит ученый. – Материал для исследований брали из глубины древесины, из низких мест. Радиоуглеродный метод дает корректный результат. Благодаря типологическому методу даже по орнаменту на фрагменте керамики можно определить возраст находки. Биохронологический метод позволяет определить возраст древних памятников по остаткам флоры и фауны.

Чтобы найти древние памятники, исследователи отправляются на разведки. Иногда памятники обнаруживаются случайно. Так, при строительстве трассы «Таврида» трактор провалился в пустоту, где обнаружилась гигантская пещера доледникового периода, сохранившаяся в первозданном виде.

- На Урале тоже есть места для поисков, если говорить про изучение костей, – рассказывает Антон Кочнев. – Этим занимаются не только палеонтологи, но и археозоологи в связке с археологами. Например, недавно ребята нашли на уральской речке зубы акул, которым более 40 миллионов лет. То есть на Урале когда-то было море.

Раскопки ведутся не только в родном регионе. В этом году палеонтологи УрФУ отправятся в Хакасию исследовать Инейскую пещеру. В Тамань – на памятник палеолита. В Воронежскую область – на памятник Костёнки, где были стоянки древнего человека. В Якутии будут изучать музейные коллекции мамонтовой фауны. В августе студенты УГИ УрФУ под руководством заведующего лабораторией посетят Узбекистан, где пройдут музейную и археологическую практики в Самарканде, поучаствуют в раскопках на древнем городище Афрасиаб.

- К нам всегда можно присоединиться. Мы есть в соцсетях. Всегда рады волонтерам, которые помогают в раскопках, – подчеркнул Антон Кочнев.