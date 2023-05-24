Водитель из Свердловской области выиграл в лотерею 2 млн рублей

Юрий не первый раз покупает билеты, но еще ни разу не выигрывал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель из Свердловской области выиграл в лотерею 2 205 876 рублей. Юрий не первый раз покупает билеты, но еще ни разу не выигрывал. В этот раз он спонтанно решил принять участие в лотерее по пути домой.

- Несколько раз мне не хватало пары чисел, чтобы выиграть крупную сумму, но я не расстраивался, - рассказал мужчина. - В этот раз пришел уставший после работы и спонтанно купил один билет. Утром открыл мобильное приложение, увидел выигрыш и чуть не забыл, как дышать.

Интересно, что Юрий выбирает числа необычным способом - перед покупкой билета он вынимает из кармана купюры и составляет комбинацию из серийных номеров этих банкнот.

Выигранные деньги Юрий планирует потратить на покупку квартиры.

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