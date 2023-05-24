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НовостиОбщество24 мая 2023 10:42

Водитель из Свердловской области выиграл в лотерею 2 млн рублей

Мужчина потратит деньги на покупку квартиры
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Юрий не первый раз покупает билеты, но еще ни разу не выигрывал

Юрий не первый раз покупает билеты, но еще ни разу не выигрывал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель из Свердловской области выиграл в лотерею 2 205 876 рублей. Юрий не первый раз покупает билеты, но еще ни разу не выигрывал. В этот раз он спонтанно решил принять участие в лотерее по пути домой.

- Несколько раз мне не хватало пары чисел, чтобы выиграть крупную сумму, но я не расстраивался, - рассказал мужчина. - В этот раз пришел уставший после работы и спонтанно купил один билет. Утром открыл мобильное приложение, увидел выигрыш и чуть не забыл, как дышать.

Интересно, что Юрий выбирает числа необычным способом - перед покупкой билета он вынимает из кармана купюры и составляет комбинацию из серийных номеров этих банкнот.

Выигранные деньги Юрий планирует потратить на покупку квартиры.

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