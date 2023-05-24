В Югре идет борьба с лесным пожаром

В Югре продолжается борьба с лесными и ландшафтными пожарами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе 24 мая действуют два природных пожара: один лесной на площади в 12 гектаров и один ландшафтный на площади в 190 гектаров. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

С огнем сейчас ведут борьбу 27 работников Авиалесохраны округа, ласопожарных формирований региона с привлечением специальной техники.

За сутки в Югре ликвидировали шесть ландшафтных пожаров на общей площади в 540 гектаров в Березовском, Белоярском, Кондинском и Нижневартовском районах. Также потушены три лесных пожара на площади 12,23 гектара в Березовском, Кондинском и Нефтеюганском районах.

С начала сезона в Ханты-Мансийском автономном округе ликвидировано 43 лесных пожара на общей площади в 1103,21 гектара и 97 ландшафтных пожаров на общей площади в 12 233,6 гектара.