Житель Ямала спас краснокнижную сову, которая сбилась с пути

Здоровью редкой птицы ничего не угрожает. Фото: приют "Друг"
Житель села Яр-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе спас краснокнижную сову, которая случайно залетела в населенный пункт. Об этом пишет портал «Ямал 1».
Мужчина обратил внимание на редкую птицу, забившуюся под автомобиль. Местный житель достал ее и передал специалистам в приют для животных «Друг». Птица оказалась одной из трех разновидностей ястребиных сов, которые занесены в Красную книгу.
Птица сбилась с пути во время охоты. Фото: приют "Друг"
Отметим, что эта краснокнижная сова не обитает на Крайнем Севере. По словам экспертов, птица сбилась с пути во время охоты. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. После отдыха ее выпустят на волю.
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