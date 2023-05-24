Житель Ямала спас краснокнижную сову, которая сбилась с пути

Здоровью редкой птицы ничего не угрожает. Фото: приют "Друг"

Житель села Яр-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе спас краснокнижную сову, которая случайно залетела в населенный пункт. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Мужчина обратил внимание на редкую птицу, забившуюся под автомобиль. Местный житель достал ее и передал специалистам в приют для животных «Друг». Птица оказалась одной из трех разновидностей ястребиных сов, которые занесены в Красную книгу.

Птица сбилась с пути во время охоты. Фото: приют "Друг"

Отметим, что эта краснокнижная сова не обитает на Крайнем Севере. По словам экспертов, птица сбилась с пути во время охоты. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. После отдыха ее выпустят на волю.

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