Уральский центр народного искусства завершает сезон масштабным концертом

На сцене в сборном концерте артисты представят лучшие номера за год. Фото: Уральский центр народного искусства

Уральский центр народного искусства завершает очередной сезон в концертном зале имени Лаврова рядом со станцией метро «Уралмаш». Здесь 25 мая состоится сборный концерт «Браво! Бис! Аплодисменты…», на котором будут представлены лучшие номера коллективов за весь сезон.

По информации ИА «Уральский меридиан», Уральский государственный русский оркестр исполнит композиции разных жанров, включая народное творчество и несколько номеров из программы «Золото русского рока».

На сцене выступят народная артистка РФ Светлана Комаричева и народный артист РФ Иван пермяков, а музыкант Евгений Ханчин продемонстрирует мастерство игры на ударных инструментах.

Также в концерте примут участие юные артисты Детского центра народного искусства и фольк-группа «Озорное колесо», а также другие исполнители.