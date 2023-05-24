Полицейские задержали пермяка, который поехал из Екатеринбурга в Адлер на сцепке между вагонами

Фото: УТ МВД России по УрФО

На станции Ревда 23 мая сотрудники транспортной полиции задержали 28-летнего жителя Пермского края, который поехал из Екатеринбурга в Адлер на сцепке между вагонами.

- Транспортные полицейские установили, что ранее судимый нарушитель залез на сцепку на станции Екатеринбург-Пассажирский. Мужчина официально нигде не работает, последнее время он проживал в Екатеринбурге с девушкой, после расставания решил отправиться отдохнуть на море, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

Мужчина объяснил, что решил добраться до моря таким образом, так как у него не было денег.

Нарушитель был доставлен в Линейный пункт полиции на станции Дружинино. Его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). Мужчине придется заплатить штраф 2 500 рублей.

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