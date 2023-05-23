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НовостиПроисшествия23 мая 2023 11:08

Жительница Нижнего Тагила едва не отдала мошенникам деньги, накопленные на лечение

Горожанку вовремя остановили стражи порядка
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Женщина могла лишиться 70 тысяч рублей

Женщина могла лишиться 70 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

73-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила едва не лишилась 70 тысяч рублей, которые накопила на лечение. Об этом пишет издание TagilСity.ru.

Как оказалось, бабушке позвонили мошенники и представились полицейскими и сотрудниками ЦБ РФ. Они уговорили тагильчанку дойти до банкомата и перевести им деньги на «безопасный счет».

По пути женщина встретила сотрудников ППС Илью Стародубцева и Андрея Новикова, которые были на выходном и случайно пересеклись в ТЦ по улице Юности. Оба стояли у банкомата, когда к ним подошла пенсионерка, она держала в руках деньги и говорила по телефону, попутно вводя свои данные.

Стражи порядка представились и выяснили подробности ситуации. После этого они попросили у женщины телефон и положили трубку. А бабушке сказали, что по телефону с ней говорили мошенники, которые едва не отняли у нее деньги.