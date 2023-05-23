Жительница Нижнего Тагила едва не отдала мошенникам деньги, накопленные на лечение

Женщина могла лишиться 70 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

73-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила едва не лишилась 70 тысяч рублей, которые накопила на лечение. Об этом пишет издание TagilСity.ru.

Как оказалось, бабушке позвонили мошенники и представились полицейскими и сотрудниками ЦБ РФ. Они уговорили тагильчанку дойти до банкомата и перевести им деньги на «безопасный счет».

По пути женщина встретила сотрудников ППС Илью Стародубцева и Андрея Новикова, которые были на выходном и случайно пересеклись в ТЦ по улице Юности. Оба стояли у банкомата, когда к ним подошла пенсионерка, она держала в руках деньги и говорила по телефону, попутно вводя свои данные.

Стражи порядка представились и выяснили подробности ситуации. После этого они попросили у женщины телефон и положили трубку. А бабушке сказали, что по телефону с ней говорили мошенники, которые едва не отняли у нее деньги.