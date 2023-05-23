Полицейские Екатеринбурга задержали шесть выпускников, отмечавших последний звонок

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полицейские Екатеринбурга в ночь с 22 на 23 мая задержали шесть выпускников, отмечавших последний звонок. В отношении них составлены протоколы по ст. 20.20 КоАП РФ (Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах).

- Были выявлены и доставлены в дежурную часть шесть несовершеннолетних за потребление алкогольной продукции в общественном месте, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - С законными представителями несовершеннолетних проведены профилактические беседы.

Материалы в отношении родителей направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга предупреждает выпускников, а также их законных представителей о недопустимости нарушений общественного порядка. Во время предстоящих выпускных правоохранители уделят особое внимание местам скоплений молодежи.

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