Получить желаемое место работы можно также через клубы по месту жительства, в которых организуются трудовые отряды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возможность работать и зарабатывать во время летних каникул есть у каждого ребенка, которому уже исполнилось 14 лет. Нужен паспорт, а также согласие родителей и органов опеки. А с 16 лет трудоустройство – это личное решение подростка.

- Ребята должны иметь аккаунт на Едином портале государственных услуг, если они хотят получить финансовую поддержку от Екатеринбургского Центра занятости и регистрацию на сайте «Работа России» – новшество этого года. Заполняется анкета с пожеланиями работы, а также создается заявка на трудоустройство, – рассказывает директор Центра социального обслуживания молодежи Светлана Кононова.

Получить желаемое место работы можно также через клубы по месту жительства, в которых организуются трудовые отряды. Еще у подростков есть возможность обратиться на молодежные биржи труда.

Директор Центра социального обслуживания молодежи Светлана Кононова. Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

При трудоустройстве нужно будет предоставить паспорт, ИНН, СНИЛС, справки из учебного заведения и о регистрации по месту жительства, а также результаты медицинского осмотра.

Сегодня подросткам чаще всего предлагают вакансии промоутера на рекламные акции и дегустации продуктов, раздатчика листовок, подсобного рабочего, дворника, курьера, а также фасовщика и помощника продавца.

Как говорят специалисты, наиболее охотно подростки сейчас занимаются благоустройством общественных территорий: ухаживают за зелеными насаждениями, убирают мусор, красят бордюры и полусферы.

Подробную информацию о трудоустройстве подростков можно найти на сайте Центра социального обслуживания молодежи (somekb.ru), а также в клубах по месту жительства.