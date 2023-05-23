Сеть супермаркетов «Кировский» работает более 35 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский бизнесмен Игорь Ковпак передал сеть магазинов «Кировский» сыновьям - Дмитрию Ковпаку и Максиму Ковпаку. Об этом сообщает портал «Деловой квартал».

По их данным, Дмитрию Ковпаку теперь принадлежит 83,6% ООО «Торговое предприятие Кировский», Максиму Ковпаку - 1%. 15,4% акций остается в собственности торгового предприятия. Дмитрий Ковпак также владеет 98,5% ООО «Лев», Максим Ковпак - 1%.

Сеть супермаркетов «Кировский» работает более 35 лет. В нее входят около 190 магазинов и торговых центров в Свердловской области.

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