В Екатеринбурге пропала 21-летняя девушка

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге пропала 21-летняя Екатерина Гришина. О ее местонахождении ничего неизвестно с 21 мая. Поисками девушки занимаются сотрудники полиции отдела №4 и волонтеры «Прорыва».

- На момент пропажи была одета: ветровка голубого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки белого цвета, - сообщается в ориентировке поискового отряда.

Известно, что Екатерина Гришина нуждается в медицинской помощи.

Если вы знаете, где может находиться девушка, сообщите об этом в полицию по телефону 8(343)356-42-04 или руководителю отряда «Прорыв» по номеру 88000440220.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru