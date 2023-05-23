В Екатеринбурге пропала 21-летняя девушка

Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге пропала 21-летняя Екатерина Гришина. О ее местонахождении ничего неизвестно с 21 мая. Поисками девушки занимаются сотрудники полиции отдела №4 и волонтеры «Прорыва».
- На момент пропажи была одета: ветровка голубого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки белого цвета, - сообщается в ориентировке поискового отряда.
Известно, что Екатерина Гришина нуждается в медицинской помощи.
Если вы знаете, где может находиться девушка, сообщите об этом в полицию по телефону 8(343)356-42-04 или руководителю отряда «Прорыв» по номеру 88000440220.
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