В уральском селе по поручению Путина запустили новый газопровод

Свердловская область входит в топ-5 регионов по газификации. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В уральском селе Полдневая запустили новый газопровод. Его протяженность достигает 20 километров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Газопровод построили по поручению президента России Владимира Путина по газификации населенных пунктов. Всем жителям села помогут подать заявки на подключение к газу.

- Специалистами создана техническая возможность для газоснабжения 27 жилых домов в селе Полдневая. На данный момент уже подключён один дом, пять домов уже подготовлены к газификации, – сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Строительство сетей будет продолжаться и дальше. До конца 2024 года в области планируется подключить к газу больше 71 тысячи домовладений. Сейчас Свердловская область входит в топ-5 регионов по газификации.

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