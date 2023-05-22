В уральском селе по поручению Путина запустили новый газопровод

Свердловская область входит в топ-5 регионов по газификации. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В уральском селе Полдневая запустили новый газопровод. Его протяженность достигает 20 километров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Газопровод построили по поручению президента России Владимира Путина по газификации населенных пунктов. Всем жителям села помогут подать заявки на подключение к газу.
- Специалистами создана техническая возможность для газоснабжения 27 жилых домов в селе Полдневая. На данный момент уже подключён один дом, пять домов уже подготовлены к газификации, – сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Строительство сетей будет продолжаться и дальше. До конца 2024 года в области планируется подключить к газу больше 71 тысячи домовладений. Сейчас Свердловская область входит в топ-5 регионов по газификации.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru