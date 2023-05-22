Свердловчанка в течение двух недель переводила мошенникам деньги

В полиции возбудили уголовное дело за мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница свердловского села Ключи отдала телефонным мошенникам 1,7 миллиона рублей. Аферисты представились женщине сотрудниками банка. Об этом сообщили в МО МВД России «Ирбитский».

Накануне, 18 мая, в дежурную часть Ирбита обратилась женщина. Она рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников. Еще 12 дней назад ей позвонил мужчина, который представился силовиком.

- Он сообщил женщине, что по генеральной доверенности на ее имя посторонний мужчина пытается оформить кредит. Затем потерпевшей позвонила неизвестная женщина, которая представилась следователем по борьбе с экономическими преступлениями. Она повторила историю про оформление кредита и пояснила, что будут проводиться следственные действия, поэтому нельзя разглашать данные переговоры, - рассказали в полиции.

Свердловчанка доверилась звонившим. Следуя инструкциям аферистов, она перевела на неизвестные счета 506 тысяч рублей. Уже через неделю женщине позвонили вновь, рассказав, что надо снова оформить кредит. Тогда она послушалась мошенников, женщина перевела еще 300 тысяч рублей. В этот же день злоумышленники опять попросили оформить займ. И свердловчанка вновь сделала это, отправив 600 тысяч на чужую карту.

Через неделю ситуация повторилась. На этот раз аферисты сообщили, что мошенник пойман. Однако нужно оформить новый кредит, чтобы сообщники не нашли свердловчанку. Так женщина отдала еще 295 тысяч рублей. Уже 17 мая лжесиловик пообещал, что к свердловчанке приедут сотрудники прокуратуры и дело будет закрыто. Однако этого не произошло. Тогда-то женщина и поняла, что ее обманули. В полиции возбудили уголовное дело.

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