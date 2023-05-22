В Екатеринбургских школах прошли последние звонки

В этом году последний звонок прозвучал для 6,5 тысяч свердловских выпускников, окончивших 11 классов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Екатеринбурга прошли последние звонки. Ученики 9-х и 11-х классов отпраздновали это событие. С этим школьников поздравил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. 22 мая он лично приехал в школу № 137. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Очень надеюсь, что многие из вас после получения профессии останутся работать на благо нашего любимого города. Хочу пожелать вам не бояться покорять новых высот. Всегда учитесь новому, а самое главное – любите свой город, страну, школу и никогда не забывайте учителей, – заявил градоначальник.

Свою благодарность мэр принес учителям молодежи. Также Алексей Орлов отметил важность родительского вклада в воспитание детей и поблагодарил мам и пап.

Праздничные мероприятия прошли по всему Екатеринбургу. В этом году последний звонок прозвучал для 6,5 тысяч свердловских выпускников, окончивших 11 классов.

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